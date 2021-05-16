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23:42   16 Мая 2021
Армия

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить до конца лета

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить до конца лета

Надводные испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" могут завершить до конца лета 2021 года. Их будут вести с фрегата "Адмирал Горшков".

Первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет "Циркон" будут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета", — отметил собеседник агентства.

Ракеты пустят по морским и наземным мишеням. Есть вероятность залповой стрельбы сразу двумя боеголовками. Позже испытания продолжат с борта подводного носителя до конца текущего года.

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#ракета #испытания #циркон

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