Японка до смерти избила 83-летнего супруга аэрозолем

Престарелая жительница Японии Мисако Огура убила своего мужа Такенори аэрозолем в ходе бытовой ссоры. Об этом сообщили в местном издании Japan Today.

Престарелая жительница Японии Мисако Огура убила своего мужа Такенори аэрозолем в ходе бытовой ссоры. Об этом сообщили в местном издании Japan Today.

Инцидент произошел в городе Дзама, префектура Канагава. Там сотрудники полиции взяли под арест 77-летнюю женщину, которая до смерти забила своего 83-летнего супруга. Инцидент произошел утром 14 мая.

Известно, что у семейной пары регулярно происходили конфликты. В одну из подобных ссор японка взялась за баллон аэрозоля и начала избивать им по лицу своего мужа. Когда Огура поняла, что ее супруг не дышит, она позвонила родственнику. Он вызвал медиков. Врачи доставили мужчину в больницу, в которой он и умер.