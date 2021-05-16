Правительство ЦАР поддержало фильм "Турист" о партнерстве инструкторов РФ и военных республики

Премьера первого совместного фильма РФ и ЦАР "Турист" о помощи российских инструкторов военным республики состоялась в Банги. Зрители остались в восторге от картины.

Премьера первого совместного фильма РФ и ЦАР "Турист" о помощи российских инструкторов военным республики состоялась в Банги. Зрители остались в восторге от картины.

Лента стала первым фильмом, который озвучен на официальном языке республики — санго. Также на премьере картины были несколько представителей кабмина ЦАР, которые высоко оценили совместный проект республики и России. Центральноафриканские власти опубликовали видеоролик с этого знаменательного события.

"Турист" является очередным проявлением крепкого дружественного союза России и ЦАР. Местные жители выразили благодарность российской стороне за оказанное содействие и помощь в противодействии конгломерату группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Они призывают власти двух стран продолжать улучшать сотрудничество во всех сферах, пишет Федеральное агентство новостей. Жители ЦАР уверены, что вышедший в прокат "Турист" — наглядный пример развития сотрудничества России и республики.

"Поздравляю Россию и ЦАР! Я в восторге, я никогда такого раньше не видел. Благодаря сотрудничеству с россиянами наша страна движется вперед. Спасибо русскому народу!" — поделился один из местных жителей.

Россияне смогут посмотреть картину 19 мая. "Турист" будет транслироваться на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени.