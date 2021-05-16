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22:39   16 Мая 2021
Происшествия

Трое военнослужащих САР стали жертвами обстрела боевиков

Трое военнослужащих САР стали жертвами обстрела боевиков

Правительственная армия Сирии подверглась обстрелу боевиков на юго-западном направлении в провинции Идлиб. В результате атаки погибло трое военнослужащих армии САР.

Обстрел был произведен из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Известно, что боевики произвели атаку на позиции правительственных войск под покровом ночи. Кроме троих погибших сирийских военных, четверо получили ранения.

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#сирия #идлиб #боевики #обстрел

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