Жители ЦАР вышли на мирный марш в поддержку сотрудничества с Россией. Колонна двигалась к стадиону, где состоялась премьера художественного фильма "Турист".

Жители ЦАР вышли на мирный марш в поддержку сотрудничества с Россией. Колонна двигалась к стадиону, где состоялась премьера художественного фильма "Турист".

Первый совместный фильм РФ и Центральноафриканской Республики вызвал положительный отклик среди зрителей. Местные решили организовать митинг и двигались от коммунитарного госпиталя до стадиона. К митингующим присоединялись и другие зрители, которым понравилась идея шествия. Многие получили памятные подарки, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы поняли многое о нашей Родине. И мы продолжаем сражаться. Надо, чтобы государство процветало. Россия нам помогает, со временем у нас все получится", — говорят жители ЦАР.

Жители ЦАР уважают помощь России, которая была оказана в борьбе с боевиками. Они поддерживают желание властей продолжать сотрудничество с союзником. Премьера фильма "Турист" о работе российских инструкторов прошла в Банги 14 мая на главном стадионе. Зрителями стали около 20 тыс. человек.

Перед показом выступил исполнительный продюсер ленты Генрих Кен. Он отметил, как съемочная группа вдохновлялась работой местных артистов и стремлением показать реальные события в ЦАР. Российский зритель сможет увидеть "Туриста" 19 мая на телеканале НТВ.