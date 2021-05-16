Поиски разбившегося осенью вертолета возобновили в Вологодской области

Обломки вертолета Robinson R44, потерпевшего крушение в октябре 2020 года, снова начали искать в районе деревни Бобровское Нюксенского района в Вологодской области.

Обломки вертолета Robinson R44, потерпевшего крушение в октябре 2020 года, снова начали искать в районе деревни Бобровское Нюксенского района в Вологодской области.

Поисковые работы были приостановлены из-за вставшего на реке Сухоне льда. В прошлом году спасателям удалось найти только тело экс-заместителя губернатора Вологодской области, директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Местонахождение еще троих погибших человек неизвестно до сих пор, передает "СеверИнформ".

Robinson R44 осенью прошлого года зацепился за провода и упал в реку. На борту вертолета также находились президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер, его помощница и пилот.