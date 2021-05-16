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20:58   16 Мая 2021
Политика

Русскоязычным жителям Израиля предложили переехать в Россию

Русскоязычным жителям Израиля предложили переехать в Россию

Русскоговорящие жители Израиля могут переехать в Россию, предложил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат выступил с таким предложением из-за обостренных отношений между Израилем и Палестиной. По словам Калашникова, у русскоговорящих израильтян обычно имеется гражданство Российской Федерации, но если его нет, то можно приехать в РФ и по израильскому паспорту.

Более того, в России имеются различные возможности: можно оформить статус беженца или получить разрешение на временное проживание. И никакой специальной процедуры вывоза при этом организовывать не нужно, заключил Калашников.

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#россия #израиль #калашников

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