Русскоязычным жителям Израиля предложили переехать в Россию

Русскоговорящие жители Израиля могут переехать в Россию, предложил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Русскоговорящие жители Израиля могут переехать в Россию, предложил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат выступил с таким предложением из-за обостренных отношений между Израилем и Палестиной. По словам Калашникова, у русскоговорящих израильтян обычно имеется гражданство Российской Федерации, но если его нет, то можно приехать в РФ и по израильскому паспорту.

Более того, в России имеются различные возможности: можно оформить статус беженца или получить разрешение на временное проживание. И никакой специальной процедуры вывоза при этом организовывать не нужно, заключил Калашников.