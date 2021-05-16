20:57 16 Мая 2021Политика
Чехия сообщила о новой версии взрывов на военных складах во Врбетице
Взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов, заявил президент Милош Земан.
Взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов, заявил президент Милош Земан.
Произошедшее в 2014 году ЧП могло случиться с целью скрыть недостачу хранившихся на складах боеприпасов. По словам Земана, поэтому можно исключить якобы причастность к взрывам российской стороны.
Ранее президент Чехии заявил, что включение страны в список недружественных стран со стороны России является глупостью. Как считает Земан, нельзя делать из бывших друзей недругов.