Чехия сообщила о новой версии взрывов на военных складах во Врбетице

Взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов, заявил президент Милош Земан.

Взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов, заявил президент Милош Земан.

Произошедшее в 2014 году ЧП могло случиться с целью скрыть недостачу хранившихся на складах боеприпасов. По словам Земана, поэтому можно исключить якобы причастность к взрывам российской стороны.

Ранее президент Чехии заявил, что включение страны в список недружественных стран со стороны России является глупостью. Как считает Земан, нельзя делать из бывших друзей недругов.