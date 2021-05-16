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20:57   16 Мая 2021
Политика

Чехия сообщила о новой версии взрывов на военных складах во Врбетице

Чехия сообщила о новой версии взрывов на военных складах во Врбетице

Взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов, заявил президент Милош Земан.

Произошедшее в 2014 году ЧП могло случиться с целью скрыть недостачу хранившихся на складах боеприпасов. По словам Земана, поэтому можно исключить якобы причастность к взрывам российской стороны.

Ранее президент Чехии заявил, что включение страны в список недружественных стран со стороны России является глупостью. Как считает Земан, нельзя делать из бывших друзей недругов.

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#чехия #земан #взрывы

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