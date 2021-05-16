Экс-президент Армении планирует участвовать в парламентских выборах

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Об этом он сообщил на съезде партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Об этом он сообщил на съезде партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).

Действующий президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении парламентских выборов. Избирательный процесс начнется 20 июня.

"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я", — отметил Тер-Петросян.

Политик также назвал основную цель партии на предстоящем голосовании. По его словам, АНК попытается не допустить победы второго президента республики Роберта Кочаряна, а также исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.