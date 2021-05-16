Земан назвал "ошибочным" решение включить Чехию в черный список РФ

Включение Праги в список недружественных стран со стороны России является ошибкой. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Включение Праги в список недружественных стран со стороны России является ошибкой. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Как стало известно, Правительство РФ утвердило черный список государств. В перечень вошли Соединенные Штаты и Чехия. Прагу расстроил факт включения в список недружественных стран.

"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это — глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — сказал Земан в интервью пражскому радио F1.

Ситуация в отношениях между Россией и Чехией обострилась после попыток Праги возложить на Москву ответственность за инцидент во Врбетице. Затем 18 сотрудников российского посольства были высланы из страны. Москва приняла ответные меры и объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.