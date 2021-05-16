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20:32   16 Мая 2021
Политика

Замглавы МИД РФ призвал Израиль и Палестину к немедленному перемирию

Замглавы МИД РФ призвал Израиль и Палестину к немедленному перемирию

Москва решительно осуждает использование силы в отношении мирных жителей Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Российский дипломат принял участие во внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. В ходе выступления он призвал к немедленному прекращению вооруженной конфронтации между двумя странами.

Установление режима прекращения огня является приоритетной задачей в палестино-израильском урегулировании, отметил Вершинин. Он также призвал не допускать ущерба инфраструктуре, которую используют средства массовой информации.

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#мид #палестина #израиль #вершинин

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