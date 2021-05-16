Цитрусовые и четыре продукта способны помочь в борьбе с анемией

Употребление некоторых продуктов поспособствует улучшению усвоения железа и уменьшению симптомов анемии.

Употребление некоторых продуктов поспособствует улучшению усвоения железа и уменьшению симптомов анемии.

Медики рекомендуют употреблять цитрусовые. В них содержится витамин С, который способствует улучшению железа. Тем, кто борется с анемией, нужно включить в свое меню апельсины, грейпфруты лимоны, лайм и мандарины. К тому же можно разнообразить питание, добавив в него киви. Этот плод богат витамином Е.

Полезно есть и клубнику. Она богата витамином С, калием и фолиевой кислотой. Эту ягоду часто добавляют в различные смузи, цель которых увеличить количество железа в организме. По возможности стоит добавить в рацион гуаву. Это фрукт с низким гликемическим индексом. Он подходит для тех, кто страдает сахарным диабетом. Нужно есть и шпинат. Это идеальный овощ для борьбы с анемией. В нем, как и в брокколи, очень много железа.