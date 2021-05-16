Вассерман признался Манукяну, что еженедельно играет в "Что? Где? Когда?"

Публицист, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с блогером Вадимом Манукяном вспомнил об участии в телеклубе "Что? Где? Когда?".

Публицист, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с блогером Вадимом Манукяном вспомнил об участии в телеклубе "Что? Где? Когда?".

Манукян взял интервью у Вассермана в рамках проекта Федерального агентства новостей "Давай поговорим". Блогер пришел в гости к знаменитому эксперту, и тот рассказал Манукяну о том, как покинул телеклуб.

Вассерман припомнил старое правило телеигры, согласно которому проигравшая команда "вылетает" из соревнований. Публицист рассказал, что ведущий Владимир Ворошилов несколько раз отменял это правило, так как участникам не было достойной замены.

"Я не вписался в ту картинку телевизионную, которая там сложилась. Жаль, конечно. Но я играю в "Что? Где? Когда?" практически еженедельно", — признался Вассерман.

Собеседники обсудили множество других интересных вопросов, в том числе об опыте Вассермана в роли телеведущего, о предстоящих сентябрьских выборах и о Донбассе.