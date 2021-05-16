Шойгу: в учениях военнослужащих ВС РФ участвуют старообрядцы из тайги

Жители тайги и других труднодоступных российских территорий помогают военнослужащим ВС РФ проходить обучение, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Жители тайги и других труднодоступных российских территорий помогают военнослужащим ВС РФ проходить обучение, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В интервью телеканалу "Звезда" он отметил, что такие совместные тренировки помогают российским бойцам получить навыки выживания в отдаленных районах. При этом министр подчеркнул, что не считает, что жители таких регионов "выживают": они живут полноценной жизнью.

"Их называют в миру старообрядцами, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", — указал Шойгу.

Он также добавил, что Минобороны РФ уже открыло специальные центры, в которых и происходит совместное обучение. По его словам, эти тренировки полезны и для военнослужащих ВС РФ, и для самих старообрядцев.