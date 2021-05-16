СМИ-иноагенты развернули информационную войну против "Спутника V"

СМИ, признанные иноагентами в России, развернули информационную войну против вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

СМИ, признанные иноагентами в России, развернули информационную войну против вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Радио Свобода" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало статистику на основе опроса "Левада-центра" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) о доверии россиян к препарату от коронавирусной инфекции. Представленное исследование внушает сомнения, так как СМИ-иноагент напрямую задает предвзято-провокационный тон и предлагает выбрать: вакцинация или болезнь.

Несмотря на то, что "Спутник V" одобрен в 65 странах, иноагенты пытаются сорвать прививочную кампанию. ФАН утверждает, что эту затею ожидает провал, так как когда Евросоюз зарегистрирует российский препарат, то количество желающих привиться значительно возрастет.