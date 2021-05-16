Врач объяснил влияние пандемии коронавируса на рост числа кишечных инфекций

Россияне стали активнее соблюдать правила личной гигиены с начала пандемии коронавирусной инфекции, заявила врач Вера Павлова.

Россияне стали активнее соблюдать правила личной гигиены с начала пандемии коронавирусной инфекции, заявила врач Вера Павлова.

Благодаря этому снизилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Они реже встречаются как среди взрослых, так и среди детей, заявила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова, пишет РИА Новости Крым. Положительный эффект достигнут и благодаря использованию средств индивидуальной защиты.

"Спад связан с тем, что на фоне пандемии гигиенические меры стали соблюдать хорошо", — отметила медик.

Раньше люди не всегда мыли перед употреблением те или иные продукты. Сейчас многие перестали пренебрегать этим правилом. К тому же взрослые и дети моют не только сами продукты, но и часто обрабатывают упаковку. Это положительно сказывается на снижении уровня распространения инфекций.