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19:23   16 Мая 2021
Происшествия

Депутата Тарасова выпустили из ОВД после задержания на незаконной акции у стен МГУ

Депутата Тарасова выпустили из ОВД после задержания на незаконной акции у стен МГУ

Член Мосгордумы Павел Тарасов рассказал об инциденте у здания МГУ, после которого его поместили в ОВД.

По предварительным данным, Тарасов был участником несанкционированного мероприятия в Москве, в котором приняли участие несколько десятков человек. Власти города ранее приняли решение об ограничении проведений акций из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на депутата и отпустили. Позднее он может стать фигурантом дела об административном правонарушении за участие в несогласованном митинге.

Тарасов уже оказывался в центре скандальной ситуации. Он мог назначить своей возлюбленной и по совместительству помошнице внушительную премию в 2019 году, сообщало Федеральное агентство новостей. Ее сумма составила 635 тыс. рублей.

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