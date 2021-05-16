Депутата Тарасова выпустили из ОВД после задержания на незаконной акции у стен МГУ

Член Мосгордумы Павел Тарасов рассказал об инциденте у здания МГУ, после которого его поместили в ОВД.

Член Мосгордумы Павел Тарасов рассказал об инциденте у здания МГУ, после которого его поместили в ОВД.

По предварительным данным, Тарасов был участником несанкционированного мероприятия в Москве, в котором приняли участие несколько десятков человек. Власти города ранее приняли решение об ограничении проведений акций из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на депутата и отпустили. Позднее он может стать фигурантом дела об административном правонарушении за участие в несогласованном митинге.

Тарасов уже оказывался в центре скандальной ситуации. Он мог назначить своей возлюбленной и по совместительству помошнице внушительную премию в 2019 году, сообщало Федеральное агентство новостей. Ее сумма составила 635 тыс. рублей.