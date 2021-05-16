"Людям нужны перемены": Журавлев подвел итоги поездки в Псковскую область

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове и подвел итоги рабочей поездки.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове и подвел итоги рабочей поездки.

Совместно с руководителями региональных отделений партии депутат Госдумы отдал дань уважения освободителям у памятника "Воинская слава", затем парламентарий прогулялся по городу. Местные жители узнавали Журавлева и подходили к нему, чтобы поприветствовать и рассказать о проблемах города. Например, люди пожаловались на разбитые дороги.

"Стыдно за такое состояние дорог. Городу, региону, людям нужны перемены", — подытожил депутат.

Честная позиция главы "Родины" приносит результаты. Накануне жители Псковской области посетовали на недоступность льготных путевок в детские лагеря. Уже сегодня в городе выделили полмиллиона рублей на финансирование данного направления, пишет Федеральное агентство новостей. Журавлев отметил, что навести порядок — в силах властей. Для этого нужно прислушиваться к гражданам, резюмировал парламентарий.