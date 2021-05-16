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18:51   16 Мая 2021
Политика

В России призвали Запад высказаться в связи с притеснением оппозиции на Украине

В России призвали Запад высказаться в связи с притеснением оппозиции на Украине

Западные организации должны высказаться о притеснении оппозиции на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Киев пытался заставить прекратить деятельность оппозиционных каналов. После власти Украины посягнули на положение русского языка. Все происходит прям перед глазами международных организаций, в том числе ОБСЕ.

"Они должны высказаться на этот счет и назвать вещи своими именами. Это нападение на оппозицию", — заявил Полянский.

Спикер добавил, что ситуация демонстрирует отсутствие демократии на Украине. Это лишь "красивый образ", который продвигают западные коллеги. Кроме того, подобные случаи являются проявлением не только двойных, но и тройных стандартов, передает RT.

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#россия #украина #запад #полянский

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