Пожилых людей предупредили о постепенно возрастающем риске развития рака

Риск развития онкологических заболеваний у пожилых людей постепенно повышается с возрастом, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Риск развития онкологических заболеваний у пожилых людей постепенно повышается с возрастом, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Каждые пять лет вероятность образования раковых опухолей у людей преклонного возраста увеличивается на 10%. Современные методы диагностики позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях и успешно с ним бороться, обратил внимание онколог.

Большинство пациентов сталкиваются с разными видами рака из-за редкого прохождения диспансеризации. Регулярное посещение терапевта позволит своевременно диагностировать онкологические и другие заболевания, рассказал Каприн в эфире телеканала "Россия-1".