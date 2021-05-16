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18:50   16 Мая 2021
Общество

Пожилых людей предупредили о постепенно возрастающем риске развития рака

Пожилых людей предупредили о постепенно возрастающем риске развития рака

Риск развития онкологических заболеваний у пожилых людей постепенно повышается с возрастом, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Каждые пять лет вероятность образования раковых опухолей у людей преклонного возраста увеличивается на 10%. Современные методы диагностики позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях и успешно с ним бороться, обратил внимание онколог.

Большинство пациентов сталкиваются с разными видами рака из-за редкого прохождения диспансеризации. Регулярное посещение терапевта позволит своевременно диагностировать онкологические и другие заболевания, рассказал Каприн в эфире телеканала "Россия-1".

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#минздрав #рак #пожилые

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