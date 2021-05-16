Ян Гамачек намерен наказать журналистов за статью о его планах приехать в Россию

Чешский вице-премьер Ян Гамачек намерен привлечь к ответственности сотрудников издания "Список" за публикацию материала о намерении чиновника договориться с Россией.

Чешский вице-премьер Ян Гамачек намерен привлечь к ответственности сотрудников издания "Список" за публикацию материала о намерении чиновника договориться с Россией.

По словам первого вице-премьера республики, он направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, в котором указал на совершение преступления журналистами "Списка". Они публиковали материал о намерении Гамачека посетить Москву и "замять" скандал вокруг "дела Врбетице" в обмен на поставки вакцины российского производства "Спутник V".

"4 мая взорвалась атомная бомба, когда "Список" написал, что я предатель родины", — заявил чиновник.

Он добавил, что совершенный журналистами поступок является ущемлением прав посторонних лиц.