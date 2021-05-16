«Не коммунист, а циник». Как Рашкин превратил встречу со студентами в политическую акцию

Коммунист Валерий Рашкин превратил встречу со студентами в центре Москвы в митинг с задержаниями.

Первый секретарь Московского городского комитета партии КПРФ Валерий Рашкин превратил встречу со студентами МГУ в несанкционированный митинг против закона о просветительской деятельности, который, к слову, еще даже не успели принять. При этом изначально тема встречи заявлялась, как «защита просветительской деятельности». Но в ход выступления «неожиданно» вмешались молодые люди в одежде с символикой КПРФ и масками на лицах, скандировавшие лозунги «Долой царя!». По данным РБК, в автозаки у здания университета погрузили уже более 10 человек, в том числе заместителя Рашкина, депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Полицейские задержали его за нападение на студента, который уловил суть встречи и публично уличил коммунистов в попытках привлечь к себе внимание, назвав выступление обманом и политическим пиаром. Меркури Тарасов, к слову, давно снискал себе славу человека, выполняющего на акциях КПРФ «силовую функцию», оперативно закрывая рот несогласным. Так, в 2019 году в Московской области на митинге «красных» против строительства Юго-Восточной хорды, Тарасов выхватил микрофон у одной из сотрудниц предприятия, когда та назвала повод встречи надуманным, а истерию коммунистов — искусственной. На сегодняшней встрече у МГУ из-за провокаторов задержан депутат Мосгордумы от #КПРФ Павел Тарасов (видео: инстаграм @sevmev13) pic.twitter.com/Pht5OoDUqR — Валерий Рашкин (@RashkinV) May 16, 2021 А что касается Рашкина, то он весьма далек от идеалов коммунизма, убежден член Экспертного совета Института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. «Никакой он не коммунист, а циник абсолютный, который готов с навальнистами и прочими общаться, хотя они, очевидно, финансируются с Запада и, очевидно, ненавидят коммунизм и вообще любое советское наследие. Очередной пример того, что он манипулирует людьми, общественным мнением, вводит в заблуждение тех же студентов относительно закона, хотя закона никакого еще нет, мало ли что в Думе там предлагают какие-то люди», – высказался эксперт. Радикализация протеста со стороны КПРФ в столице говорит о том, что партия жаждет привлечь внимание несистемной оппозиции. Коммунисты надеятся на голоса сторонников блогера Алексея Навального и «умное голосование», благодаря которому на выборах в Мосгордуму в 2019 году «зюгановцы» получили на 8 мандатов больше, чем на выборах в 2014-ом. И хоть после жесткой критики лидера КПРФ Геннадия Зюганова в адрес «берлинского пациента» коммунисты перестали открыто поддерживать Навального, принцип «завоевания аудитории» с помощью несанкционированных митингов стал копией тактики несистемных оппозиционеров. По словам Матвейчева, законопроект о просветительской деятельности еще далек от финальной стадии и каким он будет в конечной редакции — не известно. Коммунисты же, пользуясь «определенной политической неграмотностью» электората (в данном случае студентов), уже начали пугать людей мрачной картиной будущего. По мнению политолога, акция у здания МГУ — не более чем попытка привлечь внимание к партии, стремительно теряющей сторонников перед выборами в Госдуму. «Человек занимается дестабилизацией в стране и вообще его давно пора как-то обезвреживать, потому что в условиях, когда против страны идет война гибридная, он, по сути, выступает на стороне врага», – заключил эксперт ЭИСИ. По мнению Матвейчева, московские коммунисты и дальше будут продолжать нагнетать обстановку через незаконные акции протеста и втягивать в них жителей, чтобы напомнить о себе перед выборами в Госдуму. ​