Житель Мурманска купил минивэн с установленной под днищем бомбой

Правоохранители выясняют обстоятельства минирования автомобиля и причастных к этому лиц. Минивэн с "сюрпризом" купил житель Мурманска.

Правоохранители выясняют обстоятельства минирования автомобиля и причастных к этому лиц. Минивэн с "сюрпризом" купил житель Мурманска.

Горожанин остановил свой выбор на иномарке Dodge Caravan с пробегом. Продавец рассказал о неполадке — протекающем гидроусилителе руля.

Мурманчанин договорился со знакомым владельцем автосервиса. Тот пообещал отремонтировать машину. На специальном оборудовании иномарку подняли, чтобы заглянуть под днище. Возле заднего левого колеса была обнаружена самодельная бомба.

Злоумышленник прикрепил опасный предмет с помощью хомутов. Бомбой занялись взрывотехники. Выяснилось, что в ее основе были запал и канистра с тротилом.