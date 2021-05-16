Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:17   16 Мая 2021
Происшествия

Еще один член банды Басаева отправился в СИЗО

Еще один член банды Басаева отправился в СИЗО

Суд арестовал еше одного члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в Следственном комитете РФ.

Фигурантом оказался житель Ставропольского края. Его обвинили в участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Он добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в середине июля 1999 года, считают в ведомстве.

СК продолжает расследование дела по факту вооруженной атаки 29 февраля 2000 года на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты Псковской дивизии ВДВ. По версии следствия, бандиты под руководством боевиков Басаева и Хаттаба осуществляли преступную деятельность, в ходе которой погибли 84 военных, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #арест #басаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров