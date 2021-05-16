В Румынии считают исчерпанной ситуацию с высылкой сотрудника посольства РФ

Ситуация с высылкой российского дипломата из Бухареста исчерпана, считает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Ситуация с высылкой российского дипломата из Бухареста исчерпана, считает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Москва ранее объявила работника румынской дипмиссии персоной нон грата в качестве ответа на высылку сотрудника российского посольства. Ауреску отметил, что решение РФ соответствует стандартам подобных ситуаций.

"Поэтому мы закрываем здесь этот эпизод, сохраняя повышенную бдительность в связи с такого рода проблемами", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ауреску также выразил мнение, что Россия "использует" Черное море для достижения собственных целей в области внешней политики и безопасности.