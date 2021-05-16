ФАН проанализировал, почему сторонники Навального массово сбежали в Грузию
Сторонники осужденного блогера Алексея Навального из регионов РФ начали покидать страну. Таким действиям есть несколько объяснений.
Они покинули Россию на фоне истерии с отъездом в Грузию сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Мотивом для их переезда считается угроза уголовного преследования. Она возникла после признания штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими.
Информацией об отъезде 40 членов ФБК в Грузию поделились авторы Telegram-канала Sota.Vision. Они сослались на открытые источники, — взяли данные о геолокации из аккаунтов членов ФБК в Instagram. Затем были направлены запросы Ивану Жданову и Руслану Шаведдинову для проверки данных. Ответа получено не было, однако на их страницах начали пропадать геопозиции.
Выяснить, почему соратники Навального решили уехать именно в Грузию, решили журналисты Федерального агентства новостей. Оказалось, что на территории страны работают программы американского Национального фонда демократии (NED, организация в РФ признана нежелательной) и Вестминстерского фонда за демократию. Также Тбилиси на государственном уровне выступает с антироссийской риторикой, значит, не исключено, может обеспечить сотрудников ФБК некими гарантиями.