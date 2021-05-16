ФАН проанализировал, почему сторонники Навального массово сбежали в Грузию

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального из регионов РФ начали покидать страну. Таким действиям есть несколько объяснений.

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального из регионов РФ начали покидать страну. Таким действиям есть несколько объяснений.

Они покинули Россию на фоне истерии с отъездом в Грузию сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Мотивом для их переезда считается угроза уголовного преследования. Она возникла после признания штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими.

Информацией об отъезде 40 членов ФБК в Грузию поделились авторы Telegram-канала Sota.Vision. Они сослались на открытые источники, — взяли данные о геолокации из аккаунтов членов ФБК в Instagram. Затем были направлены запросы Ивану Жданову и Руслану Шаведдинову для проверки данных. Ответа получено не было, однако на их страницах начали пропадать геопозиции.

Выяснить, почему соратники Навального решили уехать именно в Грузию, решили журналисты Федерального агентства новостей. Оказалось, что на территории страны работают программы американского Национального фонда демократии (NED, организация в РФ признана нежелательной) и Вестминстерского фонда за демократию. Также Тбилиси на государственном уровне выступает с антироссийской риторикой, значит, не исключено, может обеспечить сотрудников ФБК некими гарантиями.