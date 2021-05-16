Эстонская армия останется без оркестра из-за режима жесткой экономии

Командующий армией Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем предложит отказаться от военного оркестра из-за режима жесткой экономии. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба.

Командующий армией Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем предложит отказаться от военного оркестра из-за режима жесткой экономии. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба.

Генерал-лейтенант считает, что уменьшение ресурсов должно происходить за счет более эффективной организации деятельности.

"Поэтому сокращение будет сосредоточено, в частности, на реструктуризации служб помощи и поддержки", — объяснил Херем.

Представители пресс-службы отметили, что Херем выступит за сокращение порядка 200 человек из действующих и гражданских военнослужащих. Он намерен озвучить свое предложение министру обороны страны Калле Лаанету в начале июня.