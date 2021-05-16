«Их нужно было уничтожить». Жириновский припомнил немцам Первую мировую войну

Лидер ЛДПР выступил с заявлением о том, что Германию нужно было стереть с лица Земли.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» выступил с заявлением, что Германии не должно быть на карте мира. Причем уничтожение немецкого государства должно было произойти больше века назад.

Так скандально известный политик отреагировал на «унижающие Россию» заявления Запада.

«Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года. Немцы развязали Первую и Вторую мировые войны, где погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во Второй мировой войне!», – возмутился либерал-демократ.

Жириновский также отметил, что с современными технологиями России вовсе не обязательно отправлять «сыновей» на фронт. По его мнению, справиться с Европой и Америкой смогут киберспециалисты, которые в два счета «погасят свет» на Западе и погрузят его в хаос.