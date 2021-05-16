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17:17   16 Мая 2021
Общество

Ученые из США разработали вакцину от всех штаммов COVID-19

Ученые из США разработали вакцину от всех штаммов COVID-19

Специалисты из Дюкского университета разработали новую вакцину, которая может бороться со всеми штаммами коронавируса.

Новый препарат имеет в своем составе вещество адъювант, повышающее эффективность средства в разы, объяснили ученые. Они уточнили, что вакцина защищает людей от всех уже известных видов коронавируса. Также от прочих патогенов, передающихся человеку от летучей мыши.

На данный момент исследователи проводят клинические испытания. Вакцину тестируют на обезьянах и грызунах. Специалисты рассказали, что в последних экспериментах препарат показал отличную эффективность.

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#вирус #вакцина #коронавирус

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