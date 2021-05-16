Экс-советница Рейгана неофициально побывала на параде Победы в Москве

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси посетила Москву с неофициальным визитом. Она побывала на праздновании 9 Мая.

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси посетила Москву с неофициальным визитом. Она побывала на праздновании 9 Мая.

Масси осталась за кадром праздничной трансляции. Во время парада Победы она отметила, что ужасно относится к оружию.

Экс-советница Рейгана ранее заявила, что посвятила многие годы сближению российского и американского народов. Она считает пребывание в РФ крайне важным для продолжения своего дела. Масси также выразила надежду на получение российского гражданства. Американка не исключила, что соотечественники могут назвать ее предателем за такое решение.