Эффективная политика Роспотребнадзора, вакцинация и грамотные решения властей позволили избежать в России бума пандемии.

Эффективная политика Роспотребнадзора, вакцинация и грамотные решения властей позволили избежать в России бума пандемии.

Сейчас многие государства по всему миру стараются справиться с третьей волной COVID-19, в то время как в России наблюдается благоприятное развитие событий. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что эффективное сочетание работы различных структур позволило стране обойтись без новых волн распространения инфекции. Об этом пишет ФАН.

Ученые, работники здравоохранения, правительство, а также Роспотребнадзор скооперировали свои усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и добились успеха, так как огородили страну от второй и третьей волны вируса. Доктор медицинских наук подчеркивает при этом важность вакцинации, так как полностью вирус исчезнет только после того, как большая часть населения либо переболеет, либо защитится с помощью прививки.

Среди организаций, внесших самый крупный вклад в создание безопасной эпидемиологической обстановки внутри страны, эксперт выделяет Роспотребнадзор и Министерство обороны РФ, которое оперативно обеспечило Россию множеством специализированных госпиталей.