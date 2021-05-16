Историк указал на неспособность США конкурировать одновременно с Китаем и Россией

США не могут конкурировать с Россией и Китаем одновременно, поэтому можно говорить об образовании триполярного мира, заявил историк Монреальского университета Самир Сол.

США не могут конкурировать с Россией и Китаем одновременно, поэтому можно говорить об образовании триполярного мира, заявил историк Монреальского университета Самир Сол.

Соответствующее заявление преподаватель сделал в интервью изданию Le Devoir. По его словам, Китай уже давно стал двигателем мировой экономики и ведущим партнером десятков стран, несмотря на желание Соединенных Штатов противостоять влиянию Пекина. Сол уверен, что это выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, поскольку они не могут предложить ничего, кроме статуса-кво.

Российская Федерация также находит все больше преимуществ в укреплении сотрудничества с китайской стороной, что вселяет в Вашингтон страх "формирования большой Евразии", которая завершит эпоху доминирования американцев, добавил он.