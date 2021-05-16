Инфекционист рассказал о нескольких видах клещевого энцефалита

Симптомы клещевого энцефалита перечислила врач Инфекционной клинической больницы №1 София Русанова.

Симптомы клещевого энцефалита перечислила врач Инфекционной клинической больницы №1 София Русанова.

Инкубационный период заболевания составляет от семи до 14 дней. На клещевой энцефалит указывают ломота в мышцах, суставах, а также головная боль и высокая температура тела. Инфекция может протекать в различных клинических формах, объяснила медик. Самая простая — лихорадочная, заметила Русанова.

"Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами", — рассказала она в комментарии "Говорит Москва".

Количество зараженных насекомых увеличилось за счет переселения и химической обработки деревьев. Поэтому важно соблюдать правила безопасности перед прогулкой. К мерам предосторожности относятся правильный подбор одежды и обязательные осмотры каждые 20-30 минут, заключила специалист.