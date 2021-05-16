Глава партии "Родина" посетил знаковые исторические места Псковской области

Председатель российской политической партии "Родина" Алексей Журавлев провел встречу с жителями Великих Лук и узнал о ключевых проблемах местного населения.

Председатель российской политической партии "Родина" Алексей Журавлев провел встречу с жителями Великих Лук и узнал о ключевых проблемах местного населения.

Основной проблемой горожан является отсутствие работы. Крупные региональные предприятия закрываются, поэтому граждане вынуждены уезжать из населенного пункта. Сотрудники медицинских учреждений также высказались об увеличении пенсии для работающих врачей.

Лидер партии считает, что власти обязаны напрямую осуществлять необходимые выплаты. Журавлев акцентировал внимание на необходимости индексирования военной пенсии и внедрения прогрессивной шкалы налогов.

Депутат во время визита посетил Аллею Памяти 6-й парашютно-десантной роты. Политик отметил большое количество знаковых мест в регионе, которые очень важны для героической истории России, пишет Федеральное агентство новостей.

"Особенно приятно, что местные активисты развивают территорию, привлекают молодежь. На такой земле, на таких людях и держится Россия", — сказал глава "Родины".

Руководитель партии также взял под личный контроль экологическое состояние водных ресурсов Псковской области.