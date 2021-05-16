Песков напомнил бывшей сотруднице Госдепа США о процедурах получения гражданства России

Бывшей сотруднице Госдепа США Сюзанне Масси необходимо пройти ряд процедур для получения российского гражданства, заявил пресс-серкретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Бывшей сотруднице Госдепа США Сюзанне Масси необходимо пройти ряд процедур для получения российского гражданства, заявил пресс-серкретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал просьбу экс-советницы американского президента Рональда Рейгана к российскому лидеру Владимиру Путину о предоставлении ей гражданства страны.

"На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Масси заявляла, что посвятила долгие годы сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.