Россиянам покажут совместный фильм России и ЦАР "Турист"

Жителей России ждет премьера художественного фильма "Турист", который расскажет о событиях в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года.

Жителей России ждет премьера художественного фильма "Турист", который расскажет о событиях в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года.

Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе плетет интриги и не стесняется заключать союз с местными и иностранными бандитами. В стране царит полный хаос, поэтому власти вынуждены обратиться за помощью. Россия в ответ направляет две группы военных инструкторов, в числе которых главный герой с позывным Турист, чтобы они обучили местную армию и полицию. Премьера совместного фильма России и ЦАР состоится на телеканале НТВ 19 мая.

На следующий день россиян ждет еще одна яркая премьера. В прокат выходит зарубежный боевик "Форсаж-9" с Вином Дизелем в главной роли. Его герой Доминик Торетто вынужден встретиться с призраками прошлого, чтобы спасти семью и мир.