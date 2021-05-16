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16:21   16 Мая 2021
Общество

Россиянам покажут совместный фильм России и ЦАР "Турист"

Россиянам покажут совместный фильм России и ЦАР "Турист"

Жителей России ждет премьера художественного фильма "Турист", который расскажет о событиях в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года.

Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе плетет интриги и не стесняется заключать союз с местными и иностранными бандитами. В стране царит полный хаос, поэтому власти вынуждены обратиться за помощью. Россия в ответ направляет две группы военных инструкторов, в числе которых главный герой с позывным Турист, чтобы они обучили местную армию и полицию. Премьера совместного фильма России и ЦАР состоится на телеканале НТВ 19 мая.

На следующий день россиян ждет еще одна яркая премьера. В прокат выходит зарубежный боевик "Форсаж-9" с Вином Дизелем в главной роли. Его герой Доминик Торетто вынужден встретиться с призраками прошлого, чтобы спасти семью и мир.

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