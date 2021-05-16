Премьера остросюжетного фильма "Турист" об инструкторах в ЦАР состоится в России 19 мая

Граждане РФ увидят новый художественный фильм о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике почти сразу после его мировой премьеры.

Граждане РФ увидят новый художественный фильм о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике почти сразу после его мировой премьеры.

Согласно сообщению Федерального агентства новостей, граждане РФ смогут посмотреть кинофильм "Турист" в комфортных домашних условиях, его показ запланирован телеканалом НТВ на 19 мая.

Сюжет картины основан на реальных событиях, происходящих в Центральноафриканской Республике, куда главный герой — российский офицер с позывным Турист — прибывает для подготовки местных военных к борьбе с бандитскими группировками. Туристу приходится взять в руки оружие, чтобы защитить мирное население страны в связи с попыткой государственного переворота.

Мировая премьера совместной работы кинематографистов РФ и ЦАР состоялась в столице африканского государства Банги и собрала около 20 тысяч зрителей. Повторный показ прошел с еще большим успехом, его посетили примерно 50 тысяч человек. Зрители страны смогут увидеть кино на столичном стадионе вплоть до 20 мая.

В столице ЦАР выступили исполнительный продюсер "Туриста" Генрих Кен, глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов и президент российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, который провел встречу с представителями местной общественности.

Шугалей и Иванов также приняли участие в пресс-конференции на тему "Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам", в ходе которой рассказали о попытках ряда западных СМИ распространить дезинформацию о событиях в ЦАР и дестабилизировать обстановку в республике. Президент ФЗНЦ отметил, что кинофильм "Турист" важен в качестве примера совместных действий для борьбы с экстремизмом и терроризмом, его творческий посыл направлен на достижение гражданского мира в ЦАР.