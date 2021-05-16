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15:56   16 Мая 2021
Политика

Путин на следующей неделе планирует принимать верительные грамоты иностранных послов

Путин на следующей неделе планирует принимать верительные грамоты иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание оргкомитета "Победа". Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Согласно полученной информации, одним из ключевых факторов работы комитета является защита правды о войне, когда в других странах пытаются распространять недостоверную информацию.

Кроме того, Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Диппредставители официально приступают к выполнению обязанностей только после торжественной церемонии.

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