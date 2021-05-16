Путин на следующей неделе планирует принимать верительные грамоты иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание оргкомитета "Победа". Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание оргкомитета "Победа". Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Согласно полученной информации, одним из ключевых факторов работы комитета является защита правды о войне, когда в других странах пытаются распространять недостоверную информацию.

Кроме того, Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Диппредставители официально приступают к выполнению обязанностей только после торжественной церемонии.