15:54 16 Мая 2021Политика
Путин призвал бережно хранить имена национальных героев
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на интернет-портале Кремля.
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на интернет-портале Кремля.
Речь идет о форуме, на котором каждый год собираются представители органов власти и институтов гражданского общества. В этот раз чтения посвящены празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
Путин призвал бережно хранить и гордиться именами и подвигами национальных героев. По его мнению, на это должны быть нацелены усилия власти, системы образования, СМИ, а также общественных и религиозных организаций. Российский лидер пожелал участникам форума успехов в делах и плодотворного общения.