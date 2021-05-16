Путин призвал бережно хранить имена национальных героев

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на интернет-портале Кремля.

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на интернет-портале Кремля.

Речь идет о форуме, на котором каждый год собираются представители органов власти и институтов гражданского общества. В этот раз чтения посвящены празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Путин призвал бережно хранить и гордиться именами и подвигами национальных героев. По его мнению, на это должны быть нацелены усилия власти, системы образования, СМИ, а также общественных и религиозных организаций. Российский лидер пожелал участникам форума успехов в делах и плодотворного общения.