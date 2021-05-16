В Совфеде назвали преимущества единой платформы управления данными

Положительные стороны Единой информационной платформы национальной системы управления данными прокомментировал российский сенатор Валерий Рязанский.

Положительные стороны Единой информационной платформы национальной системы управления данными прокомментировал российский сенатор Валерий Рязанский.

По словам первого заместителя председателя Совета Федерации по социальной политике, суть платформы в том, чтобы система давала возможность всем региональным структурам использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью.

"Для того чтобы происходил обмен данными в режиме цифровых возможностей, эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов", — объяснил Рязанский.

В Российской Федерации до конца текущего года запустят платформу управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг.