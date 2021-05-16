Жители Крыма забили тревогу в связи с ужасным экологическим состоянием Днепра и выразили надежду, что вода из реки не попадет на полуостров.

Жители Крыма забили тревогу в связи с ужасным экологическим состоянием Днепра и выразили надежду, что вода из реки не попадет на полуостров.

Киев после присоединения Крыма к РФ в одностороннем порядке перекрыл канал, через который на полуостров поступала вода из Днепра. Вопрос снабжения необходимым ресурсом все еще актуален. Однако местные жители сами выступают против пуска днепровской воды.

"Спрашивается, зачем нам в Крыму ЭТА вода? И раньше-то была грязно-вонючая, а теперь вообще жовто-блакитная", — написал один пользователь.

"Это получается хорошо, что они перекрыли днепровскую воду к нам", — уверен другой крымчанин.

Загрязнение Днепра связано с выбросом ядовитых отходов в один из притоков — реку Лыбедь. Жители Киева на днях могли наблюдать желтое пятно в главной водной артерии Украины.