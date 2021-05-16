Вакцинация от энцефалита не защищает полностью от инфекций, которые можно получить при укусе клеща, рассказал научный сотрудник МГУ, энтомолог Вадим Марьинский.

Вакцинация от энцефалита не защищает полностью от инфекций, которые можно получить при укусе клеща, рассказал научный сотрудник МГУ, энтомолог Вадим Марьинский.

Роспотребнадзор ранее предупредил об активизации клещей в российских регионах. Случаи укусов зафиксированы в Подмосковье, Тверской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской и Ленинградской областях.

Главная опасность клещей заключается в том, что они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, отметил Марьинский. Он уточнил, что в теплое время года у них наблюдается два довольно ярких пика активности. Первый начинается в середине весны и продолжается до первой половины июня. Второй пик активности в зависимости от погоды может приходиться на конец августа — начало сентября, рассказал специалист изданию "ПолитЭксперт".

Ученый убежден, что в России необходимо создавать центры профилактики клещевых инфекций, так как эти кровососущие переносят различные болезни. Наиболее распространенные из них — клещевой энцефалит и бактериальный боррелиоз, уточнил Марьинский.

"Если вас укусил клещ, то вне зависимости от того, находитесь ли вы в энцефалитном регионе, привиты ли вы, алгоритм действий должен быть один и тот же. Всегда лучше сдать его на анализ", — советует энтомолог.

По его словам, в интернете сейчас много видео, как правильно вытащить клеща. При этом важно сохранить клещу жизнь, чтобы впоследствии специалисты смогли провести анализ, чист ли он. В случае диагностирования у паукообразного болезни, человеку следует сдать анализы, заключил специалист.