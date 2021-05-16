Двоих парашютистов госпитализировали после неудачного приземления в Подмосковье

Инструктор и "пассажир" в тандеме совершали прыжок с парашютом с вертолета Ми-2. Пострадавшие доставлены в больницу с переломами.

Инструктор и "пассажир" в тандеме совершали прыжок с парашютом с вертолета Ми-2. Пострадавшие доставлены в больницу с переломами.

Инцидент произошел в деревне Вихрево Сергиево-Посадского района, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Пересвет-Аэро".

По данным Пятого канала, в результате жесткой посадки инструктор получил закрытый перелом костей стопы. У его подопечного врачи обнаружили закрытые переломы поясничного отдела позвоночника и тазовых костей.