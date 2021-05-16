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15:23   16 Мая 2021
Происшествия

Двоих парашютистов госпитализировали после неудачного приземления в Подмосковье

Двоих парашютистов госпитализировали после неудачного приземления в Подмосковье

Инструктор и "пассажир" в тандеме совершали прыжок с парашютом с вертолета Ми-2. Пострадавшие доставлены в больницу с переломами.

Инцидент произошел в деревне Вихрево Сергиево-Посадского района, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Пересвет-Аэро".

По данным Пятого канала, в результате жесткой посадки инструктор получил закрытый перелом костей стопы. У его подопечного врачи обнаружили закрытые переломы поясничного отдела позвоночника и тазовых костей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства неудачного приземления парашютистов станут известны в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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