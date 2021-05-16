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15:08   16 Мая 2021
Общество

Председателю партии «Родина» Журавлеву пожаловались на загрязнение реки Ловать

Председателю партии «Родина» Журавлеву пожаловались на загрязнение реки Ловать

Председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев выслушал жалобы жителей Псковской области на проблемы с экологией.

Журавлев встретился с жителями псковских городов Великие Луки и Опочки, передает Федеральное агентство новостей. Граждане обратили внимание политика на загрязнение реки Ловать. Горожане уверены, что причина плачевного состояния водной артерии — работа местного мясокомбината.

Местные жители считают, что очистные сооружения предприятия устарели, и в реку попадают опасные для жизни отходы. Члены местного отделения партии "Родина" полностью на стороне горожан. Журавлев отметил, что граждане должны добиваться улучшения экологической обстановки в регионе.

"Вопросы экологии не должны оставаться без ответа, они напрямую связаны с жизнью и здоровьем граждан", — заявил Журавлев.

Он отметил, что партия "Родина" занимается похожей проблемой в Твери и борется за регламентирование выбросов местных предприятий в атмосферу.

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#журавлев #псковская область #экология

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