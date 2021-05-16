Депутат выслушал жалобы жителей Псковской области на проблемы с экологией.

Председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев выслушал жалобы жителей Псковской области на проблемы с экологией.

Журавлев встретился с жителями псковских городов Великие Луки и Опочки, передает Федеральное агентство новостей. Граждане обратили внимание политика на загрязнение реки Ловать. Горожане уверены, что причина плачевного состояния водной артерии — работа местного мясокомбината.

Местные жители считают, что очистные сооружения предприятия устарели, и в реку попадают опасные для жизни отходы. Члены местного отделения партии "Родина" полностью на стороне горожан. Журавлев отметил, что граждане должны добиваться улучшения экологической обстановки в регионе.

"Вопросы экологии не должны оставаться без ответа, они напрямую связаны с жизнью и здоровьем граждан", — заявил Журавлев.

Он отметил, что партия "Родина" занимается похожей проблемой в Твери и борется за регламентирование выбросов местных предприятий в атмосферу.