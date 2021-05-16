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15:06   16 Мая 2021
Происшествия

Мужчина и женщина погибли при столкновении катеров в Саратовской области

Мужчина и женщина погибли при столкновении катеров в Саратовской области

Смертельное столкновение произошло на реке Каюковке в Энгельсском районе Саратовской области. Погибли два человека.

Тревожный сигнал поступил в диспетчерскую службу в 13:18 по местному времени. Два катера по неизвестной причине столкнулись в акватории реки Каюковка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Мужчина и женщина, находящиеся в одном из катеров, погибли на месте от полученных травм. Трое пассажиров второго судна не пострадали, в настоящий момент они находятся на берегу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам. Все обстоятельства аварии станут известны после проверки.

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#жертвы #столкновение #катер

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