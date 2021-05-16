15:05 16 Мая 2021Политика
Экс-сотрудница Госдепа США связала избрание Байдена с приближением Судного дня
Избрание Джо Байдена президентом США приблизило Судный день, утверждает экс-советница американского лидера Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси.
Избрание Джо Байдена президентом США приблизило Судный день, утверждает экс-советница американского лидера Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси.
По словам Масси, глава Белого дома является марионеткой, которая занимается только тем, что регулярно выдвигает какие-то упреки против России.
"Я ненавижу Байдена. Человек, который не президент, он просто марионетка", — призналась Сюзанна Масси.
Экс-советник Рейгана объяснила, что Америке во все времена требуются враги. Вражда с Венесуэлой незначительна, а с Китаем — невозможна из-за торговых отношений, поэтому США выбрали в качестве "недруга" Россию, заключила Масси.