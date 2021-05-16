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15:05   16 Мая 2021
Политика

Экс-сотрудница Госдепа США связала избрание Байдена с приближением Судного дня

Экс-сотрудница Госдепа США связала избрание Байдена с приближением Судного дня

Избрание Джо Байдена президентом США приблизило Судный день, утверждает экс-советница американского лидера Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси.

По словам Масси, глава Белого дома является марионеткой, которая занимается только тем, что регулярно выдвигает какие-то упреки против России.

"Я ненавижу Байдена. Человек, который не президент, он просто марионетка", — призналась Сюзанна Масси.

Экс-советник Рейгана объяснила, что Америке во все времена требуются враги. Вражда с Венесуэлой незначительна, а с Китаем — невозможна из-за торговых отношений, поэтому США выбрали в качестве "недруга" Россию, заключила Масси.

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