Избрание Джо Байдена президентом США приблизило Судный день, утверждает экс-советница американского лидера Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси.

Избрание Джо Байдена президентом США приблизило Судный день, утверждает экс-советница американского лидера Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси.

По словам Масси, глава Белого дома является марионеткой, которая занимается только тем, что регулярно выдвигает какие-то упреки против России.

"Я ненавижу Байдена. Человек, который не президент, он просто марионетка", — призналась Сюзанна Масси.

Экс-советник Рейгана объяснила, что Америке во все времена требуются враги. Вражда с Венесуэлой незначительна, а с Китаем — невозможна из-за торговых отношений, поэтому США выбрали в качестве "недруга" Россию, заключила Масси.