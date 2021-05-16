О политике с юмором. Топ-5 злободневных шуток этой весны от телеведущего Андрея Норкина

«Политика Сегодня» собрала лучшие шутки последних месяцев от искрометного телеведущего.

Главная фишка телеведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина — говорить о политике и острых темах с юмором. Каждый выпуск ток-шоу заканчивается традиционным анекдотом, который ведущий подбирает в тему дебатов.

«Политика Сегодня» собрала Топ-5 самых искрометных шуток этой весны, от которых зал взрывался смехом и овациями.

Анекдот про школьника

В начале марта в студии НТВ обсудили окончание тюремного заключения скопинского маньяка. Тогда Норкин разрядил обстановку после жаркого эфира анекдотом про школьника.

«Понятно, что это какой-то черный юмор, но я постарался подобрать наиболее нейтральный, хотя и подходящий к этой теме. В общем, СМС-переписка между сыном-старшеклассником и его матерью. "Мам, у меня сегодня 19 уроков, я вернусь домой только под утро". "Хорошо, сынок, только не забудь на учебник обложку надеть"», – закончил телеведущий под хохот зала.

Стихотворение про суэцкий кризис

В конце марта разразился суэцкий кризис, когда судно Ever Given встало на мель и перекрыло главную водную транспортную артерию на несколько дней. Тогда Андрей Норкин поделился со зрителями находкой из интернета. Вместо традиционного анекдота он рассказал нецензурное стихотворение.

«Как-то раз один кораблик встал у города Суэц. Получилось, чтоб вы знали, феерический…», — многозначительно промолчал Норкин.

Анекдот про Эгейское море

В начале апреля гости программы «Место встречи» обсудили строительство канала «Стамбул» в Турции, который призван обезопасить и разгрузить пролив Босфор. Искрометный телеведущий подобрал анекдот и к этой теме, заставив зал «взорваться» от смеха.

«Армянское радио спрашивают: "Почему есть Белое море, Черное море, Желтое море, а Голубого моря нет?". Радио отвечает: "Почему нет? Эгейское», – ухмыльнулся Норкин.

Шутка про разговор Путина и Байдена

Не остался без внимания и телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В финале выпуска от 19 апреля он рассказал на эту тему осторожный анекдот, в котором высмеял возраст и абсурдность заявлений американского лидера.

Норкин не называл фамилий, но по именам нетрудно догадаться, что героями шутки являются Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и президент США Джо Байден.

«"Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит". "Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!"», – завершил Норкин под громкий смех в студии.

Анекдот про Сталина, Черчилля и Рузвельта

На днях, 14 мая, телеведущий завершил программу о дипломатических отношениях России с зарубежными странами, анекдотом второй половины двадцатого века, который нашел в сборнике «Советский политический анекдот».

«Ялтинская конференция, в Ливадийском дворце идут переговоры. Сталин, Рузвельт, Черчилль. И вдруг в зал влетает шмель. Подлетает к Черчиллю и кусает, тот: "Ай!". Подлетает к Рузвельту, кусает, тот от неожиданности: "Ой!". Подлетает к Сталину, делает у него над головой пару кругов и улетает. Всем смешно, немножечко неловко. Черчилль ухмыляется, обращаясь к Сталину, говорит: "Скажите, уважаемый главнокомандующий, чем это мы так с президентом провинились перед этим вашим крымским насекомым?". Сталин вытаскивает трубку изо рта и говорит: "Да ничем, господин премьер-министр, просто от вас с господином Рузвельтом так пахнет липой», – пошутил ведущий.

Ранее известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский жестко осадил спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса за высказывание о ненависти к советской власти.