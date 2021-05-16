Дзюба назван лучшим бомбардиром в Российской премьер-лиге

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба забил 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в Российской премьер-лиге.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба забил 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в Российской премьер-лиге.

В игре 30-го тура против "Тамбова" Дзюба сделал результативный удар уже на 11-й минуте встречи. Футболист забил 200-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в Российской премьер-лиге. Большую часть своих голов он забил за петербургский клуб — за шесть сезонов в "Зените" в его активе 210 матчей и 92 гола.

Дзюба — третий игрок в истории российского футбола, который сумел покорить эту планку. Ранее это сделал Олег Веретенников (207) и Александр Кержаков (233). Команда "Зенит" поздравляет своего капитана Артема Дзюбу не только с новым достижением в карьере, но и с появлением на свет сына.