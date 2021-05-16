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14:39   16 Мая 2021
Общество

Роспотребнадзор оценит соблюдение мер по COVID-19 в Центральном детском магазине в Москве

Роспотребнадзор оценит соблюдение мер по COVID-19 в Центральном детском магазине в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверят Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве на предмет соблюдения санитарных требований в условиях коронавируса.

На площадке ЦДМ в 12:00 началась встреча с актерами "Майора Грома". В СМИ и социальных сетях появились фотографии с события, на которых запечатлено большое количество людей.

Новость дополняется.

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#москва #майор гром #цдм

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