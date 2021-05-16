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14:08   16 Мая 2021
Политика

Украинский журналист Гармаш не верит в скорую встречу Путина с Зеленским

Украинский журналист Гармаш не верит в скорую встречу Путина с Зеленским

Встреча президентов России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшее время. Об этом заявил журналист Сергей Гармаш.

По словам члена киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, российский лидер не согласится на встречу, если украинская сторона будет говорить о Донбассе. Однако этот вопрос будет обсуждаться в любом случае. Если Зеленский не поднимет тему о ситуации на востоке Украины, это будет означать признание, что обстановка в Донбассе является внутригосударственной проблемой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поручил главе офиса президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с Владимиром Путиным. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак поддерживает контакт с Киевом.

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